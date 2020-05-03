شكرا لقرائتكم خبر عن الناس كلها بقت فتوات أمال مين اللى هينضرب..حكاية أشهر إيفيهات توفيق الدقن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى ميلاد شرير الشاشة الظريف الفنان الكبير توفيق الدقن الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 3 مايو من عام 1923 أحد عمالقة الفن ونجومه الذين تركوا بصمة خالدة فى تاريخ السينما والمسرح وجسد شخصية الشرير بصورة مبتكرة وغير نمطية، حتى جعل الناس يحفظون عباراته التى كان يقولها فى أعماله الفنية ويستشهدون بها فى الكثير من المواقف.

واشتهرتوفيق الدقن بالعديد من الإيفيهات التى حفظها الكبار والصغار ومنها:" البازأفندى ساقط توجيهية ، أحلى من الشرف مفيش ، ياأه يا أه، صلاة النبى أحسن ..وغيرها"

وعن هذه الإيفيهات وهل كان يبتكرها الدقن أم أنها كانت مكتوبة فى النص الفنى تحدث المستشار ماضى توفيق الدقن لليوم السابع قائلا:"فى بعض الأدوار لم يجد والدى شيئًا مميزًا، فحاول أن يضع بصمته حتى تتضح الرسالة منها، وكثيرًا ما كان يبتدع الإفيه، وأحيانًا يجد كلمة فى السيناريو تعجبه فيستأذن المخرج والمؤلف لتطويرها وتكرارها، ولأنهم كانوا يعرفون عبقريته وتميزه، كانوا يثقون فيه ويتركونه يقول ما يريد"

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وتابع ابن توفيق الدقن:" مثلًا عبارة «أحلى من الشرف مفيش» جملته التى أضافها للنص، وبعده استخدمها نجوم كبار، ومنهم استيفان روستى، وفى مسرحية «سكة السلامة» كانت عبارة «على ودنه» موجودة فى السيناريو، وهو الذى جعل منها «إفيه» كرره فى المسرحية"

أما عن حكاية أشهر إيفيهاته التى يقول فيها " الناس كلها بقت فتوات أمال مين اللى هيضرب قال ماضى توفيق الدقن :"فى فيلم «الشيطان يعظ»، كان على أبى أن يقول عبارة «الدنيا جرا فيها إيه.. الناس كلها بقت فتوات؟»، فجلس والدى متململًا قبل التصوير، وعندما أدى المشهد أضاف للجملة وقال «الناس كلها بقت فتوات.. أمال مين اللى هيضرب»، فأصبحت من أشهر الإفيهات، وأعطت طعمًا للمشهد وللفيلم كله، وختم بها المخرج أشرف فهمى الفيلم.