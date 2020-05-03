شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر بصورة عائلية بنفس الـ style والألوان.. شوف بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعي دائما النجم العالمي جاستين بيبر لمشاركه محبيه و معجبيه الكثير من تفاصيل حياته و ذلك عبر صفحاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، فقد نشر بيبر البالغ من العمر ( 26 عاما ) علي صفحته الشخصية بموقع " إنستجرام " صورة جمعته بأفراد عائلته و ما لفت الأنظار أنهم يرتديون نفس style و ألوان الملابس.

ظهرجاستين بيبرمع والده جيرمي بيبر وأخوه غير الشقيق جاكسون البالغ من العمر 10 سنوات و كانوا جميعا يرتدون ملابس جعت اللونين الأبيض و الوردي، و قد حصدت الصورة 4 مليون likes خلال يوم واحد فقط من نشرها علي " إنستجرام " .



عائلة جاستين بيبر عائلة جاستين بيبر

و يبدو أن الصورة التي جمعت بيبر بعائلته هي صورة قديمة لكنه نرها ليعلن مدي اشتياقه لهم كونه يتواجد بالحجر المنزلي الذاتي مع زوجته السوبر موديل الشهيرة هايلي بالدوين.

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بوستر اغنية جاستين وجراند بوستر اغنية جاستين وجراند

من جهه أخري أعلنت النجم جاستين بيبر أنه سيطق أغنية جديدة مع واحدة من أهم نجمات الغناء في العالم و هي النجمة إريانا جراند ، حيث أشار أنه المقرر إطلاق هذه الأغنية التي تحمل عنوان "Stuck With U" في 8 مايو المقبل، مع توجيه العائدات إلى مؤسسة First Responder Children Foundation ، لتمويل المنح الدراسية لأطفال و العاملين في مجال الرعاية الصحية ، و لتقديم المساعدات الطبية و المتضررين من الوباء و غيرهم .