شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين "البروفيسور" ونيللي كريم "طوكيو" لا كاسا دي بولاق.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على غرار المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، الذي تدور أحداثه حول سرق البنك الوطني الإسباني عن طريق خطة متكاملة وضعها البروفيسور مع فريقه، نشر النجم المصري آسر ياسين، صورة له مع طاقم مسلسله 100 وش، وهم يشبهان العصابة الإسبانية الأشهر في تاريخ الدراما.

ونشر ياسين، الصورة التي تم تصميمها مماثلة للعصابة الإسبانية عبر حسابه بموقع انستجرام، وظهر فيها كونه "البروفيسور" العقل المدبر لعمليات السرقة والنصب، وبجانبه الممثلة "نيللي كريم" التي جسدت شخصية "طوكيو" في أحداث المسلسل، وكتب معلقاً:"لا كاسا دي بولاق".

وعرضت الحلقة الـ9 من أحداث مسلسل "بـ 100 وش"، التى بدأت بذهاب "سباعى" شريف دسوقى أحد أفراد عصابة سكر وعمر "نيللى كريم" و"آسر ياسين" إلى البنك لأخذ 20 مليون جنيه من المليونير المريض "عم غزال"، ولكن يدخل سباعى إلى دورة المياه فى البنك ويغسل وجه ليقع المكياج الذى وضعته له ماجى "علا رشدى" ليخرج مسرعا من البنك ويعنفه عمر "آسر ياسين".

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وفى المشهد التالى تقوم ماجى "علا رشدى" بوضع المكياج مرة أخرى " لسباعى"، وعند ذهاب سكر وعمر وسباعى إلى البنك وقبل وصولهم يقومون بحادث سير والسيارة تدخل فى عمود، ولم تتوقف العواقب أمام خطة نصب سكر وعمر بل تبلغهم نجلاء "دنيا ماهر" ممرضة عم غزال وشريكتهم فى عملية النصب، أن عم غزال توفى ولديه أقارب.

وفى المشهد الثالث تحكى نجلاء "دنيا ماهر" كيفية التعرف على عم غزال، قائلة: "اسمى نجلاء حسين عويجة اتربيت فى الملجأ ومعنديش أهل واتخرجت من معهد التمريض، واشتغلت ممرضة فى مستشفى، وقابلت عم غزال بعد ما شوفته وقع فى الشارع ولحقته، وطلب منى مساعدته وانتقل معه إلى القاهرة لأنه مريض ووحيد وفضلت أخدمه 10 سنين".

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020