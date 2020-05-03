شكرا لقرائتكم خبر عن لجين عمران: مسلسل البرنس دراما اجتماعية موجعة جدا وتحية لجميع الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الإعلامية السعودية لجين عمران، بأداء أبطال مسلسل البرنس، الذى يعرض حاليا فى سباق دراما رمضان، مؤكدة أن المسلسل دراما اجتماعية موجعة جدا، توضح كيف أن الفلوس تغير النفوس .





ونشرت لجين، عبر حسابها على انستجرام، صورة مع النجم محمد رمضان، صحبتها بتعليق: "مسلسل البرنس، دراما اجتماعية موجعة جدا، توضح كيف أن الفلوس تغير النفوس، وممكن تحول البنى آدم إلى حيوان مفترس عديم الضمير مسلوب الرحمة".

وأضافت لجين: "في أمور كثير نشوفها في المسلسلات نستغربها، لكن صدقونى الواقع لسه فيه للأسف أسوأ من المسلسلات والأفلام، الكل أبدع فى دوره وتحية لجميع الأبطال".

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لجين عمران

من ناحية أخرى، شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "البرنس" المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، هروب "رضوان البرنس" محمد رمضان، من المستشفى لزيارة زوجته "لبنى" نجلاء بدر وابنه "سيف"، في المقابر بعدما لقيا مصرعهما في الحادث المدبر من أشقائه.

وتوعد "رضوان البرنس" محمد رمضان، قاتل زوجته وابنه اذا كان الحادث مدبرًا وليس قضاء وقدر، سواء كان طليق "علا" نور اللبنانية، أو أشقائه "فتحى" أحمد زاهر، "ياسر" محمد علاء، "عبد المحسن" إدوارد، "عبير" رحاب الجمل، وألقى اللوم على والده "حامد" عبد العزيز مخيون الذى ترك له وصية تحرم أشقاءه من الميراث وبيع المنزل باسم "رضوان البرنس"، الذى تسبب في تدبير أشقائه لهذا الحادث الذى أودى بحياة زوجته وابنه.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.