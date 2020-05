شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفلت كاترين زيتا جونز بعيد ميلاد دوناتيلا فيرساتشي الـ65 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تترك نجمة هوليوود الشهيرة كاترين زيتا جونز الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا " covid19 " يقف أمام احتفالها بعيد ميلاد صدقتها مصممة الأزياء الشهيرة دوناتيلا فيرساتشي التي أكملت عامها الـ 65 عاما أمس .

فقد نشرت كاترين زيتا جونزعبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير" إنستجرام " صورة قديمة جمعتها بدوناتيلا و كان معهم النجم العالمي السير التون جون التقطت لهم منذ 21 عاما في فرنسا .



كاترين ودوناتيلا والتون جون

علقت كاترين علي الصورة فكتبت : " عيد ميلاد سعيد لدوناتيلا فيرساتشي .. كنا مع السير إلتون في كان بفرنسا ، في عام 1999 " ، وقد حصدت الصورة أكثر من 43 الف likes خلال 20 ساعة فقط.

يذكر أن كاترين زيتا جونز التي فازت بجائزة الاوسكار عام 2003 بدأت مسيرتها الفنية في عام 1984، وقدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها : " The Haunting " و " America's Sweethearts " و " The Terminal " و " The Legend of Zorro " و " Ocean's Twelve " ، و غيرهم .