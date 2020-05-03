شكرا لقرائتكم خبر عن مطربة ذا فويس نداء شرارة تطرح دعاء "اللهم إنى ظلمت نفسى" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة الأردنية نداء شرارة مطربة برنامج ذا فويس دعاء ديني عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" بمناسبة شهر رمضان يحمل اسم "إني ظلمت نفسي" .

وتقول كلمات الدعاء" اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم".

يذكر أن نداء شرارة، أحيت فى نوفمبر الماضى، حفلا غنائيا كبيرا على خشبة مسرح الجمهورية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 وسط حضور جماهيرى كبير، وقدمت عددا من أبرز الأغانى الخاصة بها منها "سهرانة أنا"، "حبيتك بالتلاتة"، بجانب غنائها عدد من أغانى نجوم الزمن الجميل.

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وطرحت نداء شرارة مؤخرًا أغنيتها الجديدة "حكايتى" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان مارى رياشى، كما أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين فى دار الأوبرا وساقية الصاوى.

جدير بالذكر أن نداء شرارة، مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى وعلى يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.

ولاقت نداء الكثير من الانتقادات لسبب غنائها بالحجاب حتى بعد فوزها باللقب، تلقت عرضا من أحد رجال الأعمال بدعمها فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب.