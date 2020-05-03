دنيا بطمة توجه تهنئة خاصة لوالدتها في عيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة تهنئة خاصة لوالدتها، بمناسبة عيد ميلادها.

الفنانة المغربية نشرت صورة لوالدتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهنئتها بقولها: “عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتي بألف خير أمي الغالية الله يحفظك لنا يا تاج راس الكل وست الكل”.

من ناحية أخرى، تعيش دنيا بطمة أزمة كبيرة بعد حبس شقيقتها ابتسام على خليفة تورط الشقيقتين في قضية حساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي»، حيث أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش بإلقاء القبض على ابتسام مارس الماضي، وايداعها سجن اللوداية لاستكمال التحقيق معها وهي تحت الاعتقال، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق مع المصممة المغربية عائشة عياش، والتي اعترفت أن ابتسام بطمة كانت تمتلك الرقم السري لحساب «حمزة مون بيبي» على موقع التواصل الاجتماعي Snapcha.

يُذكر أن دنيا بطمة ممنوعة أيضاً من السفر خارج المغرب على خليفة تورطها في نفس القضية، حيث تواجه الشقيقتان اتهاماً بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في النصب والتهديد، وهو الاتهام الذي قد تصل عقوبته لـ5 سنوات سجن.