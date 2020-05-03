هالة فاخر ترد على منتقدي نادية الجندي ونبيلة عبيد في «سكر زيادة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية هالة فاخر، علي الانتقادات التي لاحقتها، هي ونجمات مسلسل “سكر زيادة” والمعروض ضمن السباق الرمضاني الحالي، وذلك بسبب تقدمهن في السن.

هالة فاخر، قالت خلال لقائها في برنامج “the insider” والمذاع عبر فضائية دبي: “ناس كتير لحد دلوقتي بيتريقوا، أيوة يعني الناس تموت ولا تعمل إيه، وبعدين كل سن له حلاوته”.

وكان فريق عمل مسلسل “سكر زيادة”، قد عادوا جميعًا من بيروت في رحلة استثنائية بسبب تعليق الرحلات لانتشار فيروس كورونا، وبعد مناشدتهم للسلطات المصرية للتدخل في إعادتهم مرة أخرى لمصر بعد انتهاء تصوير المسلسل ببيروت منذ فترة.

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وكانت الفنانة هالة فاخر، قد تعرضت لأزمة صحية شديدة؛ خضعت على أثرها لعملية جراحية في القلب داخل أحد المستشفيات في لبنان أثناء تصوير دورها في مسلسل “سكر بزيادة”.

مسلسل “سكر بزيادة” تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول عملية نصب تتعرض لها كل من نبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر بسبب فيلا.

”سكر زيادة” يجمع النجمتين نادية الجندي نبيلة عبيد للمرة الأولى بعد سنوات من المنافسة في السينما خلال الثمانينيات، وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، وأخرجه وائل إحسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

مسلسل “سكر زيادة” يشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، وتضم قائمة ضيوف الشرف أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مى الغيطى، طارق عبد العزيز، انجي على، عمر زهران، خالد أنور، أميرة هاني.