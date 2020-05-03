حميد الشاعري يدافع عن برنامج رامز جلال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافع الفنان الليبي حميد الشاعري عن الفنان رامز جلال وبرنامجه “رامز مجنون رسمي”، وذلك بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها مؤخرا.

الفنان الليبي كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “معلش هتكلم في موضوع رامز جلال باختصار جدا.. ضيوف البرنامج معندهمش اي مشكله ووافقوا عليه.. ليه فيه ناس عامله مشكله!!!!!!”.

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يذكر أن الفنان رامز جلال قد استعان بالإعلامية والفنانة اليمنية أروى هذا العام، للإيقاع بضيوف برنامجه الذي يختلف عن الأعوام الماضية، حيث يظهر رامز جلال وينفذ مقالبه في جمهوره دون تخفي أو ماسكات.

ويقوم رامز، بتعذيب النجوم باستخدام كرسي معلق، وصاعق كهرباء في بعض الوقت، ويعمل على إخافة الضحية برفع الكرسي لأعلى والدوران به على طريقة الملاهي، كما يستخدم ثعبانا لزيادة رعب ضيوفه، قبل أن يتم فك قيوده من الكرسي، وينتهي المشهد بسقوط النجم في بركة من المياه تم إعدادها خصيصًا للمقلب، ومن بعدها سلم مزود بشلال مياه به كميات كبيرة من الصابون لتساعد على سقوط الضحية.

وكان الفنان الليبي حميد الشاعري قد شارك كل من إيهاب توفيق، وهشام عباس، ومصطفى قمر في حملة إعلانية جديدة، لصالح إحدى الشركات، حيث يقدمون خلالها أغنية حماسية بعنوان «قادرين».