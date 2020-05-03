تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد التاجي بعد صورته في المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري محمد التاجي، قلق جمهوره بعد نشره صورة له وهو على سرير المرض بإحدى المستشفيات ووجهه موصول بعدد من الأسلاك الطبية.

محمد التاجي، علق على الصورة قائلًا: “تمن ساعات نايم علي ضهري ومتربط التربيطة المنيلة دي في مستشفى عين شمس التخصصي بس الحمد لله خلص العذاب”، وذلك دون أي تفاصيل عن الجراحة التي خضع لها.

وكشف الفنان المصري إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية طبيعة الحالة الصحية للفنان محمد التاجي قائلًا، إن الأمر بسيط وأن الفنان محمد التاجي خضع لعملية في الجيوب الأنفية وطمأن جمهوره عليه وقال إنه عاد إلى منزله وهو الآن بخير وحالته مستقرة تمامًا.

وكان أخر ظهور للفنان محمد التاجي، خلال مشاركته في تشييع جثمان المخرج الراحل سمير سيف من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف.

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وكان الفنان محمد التاجي، قد كشف في لقاء تلفزيوني له أن جده الفنان الراحل عبدالوارث عسر، رفض دخوله المجال الفني، واشترط عدم استغلال اسمه وعدم إخبار أحد أنه حفيده.

وتابع، أنه شعر بالحزن بعد رفض جده أن يستخدم اسمه في مجال الفن خاصة وأن هناك فنانين ساعدوا أبنائهم وأحفادهم للدخول في مجال الفن قائلا : «أنا دخلت الفن بدراعي».

وأكد أن جده الفنان عبدالوارث عسر في أيامه الأخيرة تعرض نظره للضعف الشديد ولذلك كان يتواجد معه خلال تواجده في الاستديوهات.

وأضاف، أنه كان يقرأ إلى جده في تلك الفترة السيناريوهات الخاصة به ويقوم هو بكتابة دوره بخط كبير حتى يستطيع أن يشاهده.