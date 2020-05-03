مي عمر: رامز جلال يٌضحكني وهذه أفضل حلقة حتى الآن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مي عمر، حقيقة ظهورها في مقلب الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم عرضه في السباق الرمضاني الحالي.

مي عمر، قالت خلال لقائها في برنامج mbctrending عبر Skype: “الحمد لله لا مش هطلع معاه السنة دي”.

وعن رأيها في البرنامج قالت: “برنامج رامز السنة دي حلو أوي أوي لذيذ جدا بحب أتفرج عليه بيضحكني كثيرا، لأنه يظهر أمام الضيف فالأمر أكثر إضحاكا”، مشيرة إلى أن أكثر حلقة أعجبتها حلقة الفنانة غادة عادل.

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من ناحية أخرى، تشارك مي عمر في السباق الرمضاني الحالي، بمسلسل “الفتوة” مع ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي وأنعام سالوسة، وهنادي مهني، ونجلاء بدر، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث المسلسل في زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

مي عمر قدمت آخر أعمالها في شهر رمضان الماضي أمام النجم أحمد السقا بمسلسل “ولد الغلابة” تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، وشارك في بطولته محمد ممدوح، إنجي المقدم، هبة مجدى، إدوارد، كريم عفيفي، هادى الجيار، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، هاجر عفيفي، ريم سامي، طاهرة، أشرف مصيلحي.