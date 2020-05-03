أصغر بنات نانسي عجرم تأسر قلوب محبيها في أحدث ظهور لها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محبيها بصورة عفوية جديدة تجمعها بأصغر بناتها «ليا»، معلقة عليها «عسل السكر».

«ليا» ظهرت في الصورة بـ«لوك» شديد الأناقة، مرتدية بنطلون جينز و«تي شيرت» وردي، مع حذاء من نفس اللون، رافعة شعرها الذهبي بـ«فيونكة» لافتة، بينما بدت تداعب وجه والدتها بكف يدها، حيث لاقت الصورة تفاعلاً قوياً بين محبي ومتابعي النجمة اللبنانية الذين تنافسوا في إطلاق الألقاب الجمالية على الصغيرة، داعين الله أن يحفظها من عيون الحاسدين.

من ناحية أخرى، نفت نانسي عجرم ما تردد مؤخراً عن حملها في مولودها الرابع، وقالت: «لست حاملاً والحمد لله لديّ ثلاث بنات أنعم الله عليّ بهنّ وكفاني ربي»، حيث أن الفنانة متزوجة من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وقد رُزقت منه بثلاث بنات هن «إيلا وميلا، وليا».

يُذكر أن نانسي عجرم تشارك في المارثون الرمضاني الجاري بغناء تتر مسلسل «سكر زيادة» للنجمات نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة فاخر، والأغنية من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، والمسلسل يُعرض عبر شاشة mbc مصر، وكانت الفنانة قد طرحت قبل الموسم الرمضاني كليب جديد لأغنية بعنوان «قلبي يا قلبي» من ألحان نبيل خوري.