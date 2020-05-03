شاهد سلاف فواخرجي تغير لون شعرها وتظهربـ «لوك» جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة السورية سلاف فواخرجي تغيير لون شعرها للحصول على طلّة الجديدة، وحرصت على مشاركة محبيها بصور استعراضية للـ«لوك» النهائي.

سلاف تخلت عن الشعر الأسود الداكن، وغيرت لونه إلى الأحمر المائل للبرتقالي، وقد خضعت الفنانة السورية لجلسة تصوير استعراضية لإطلالتها الجديدة بعدسة المصور ربيع السيروان، ونشرت لقطات منها، وارفقتها بتعليق على قرارها بتغيير لون شعرها، حيث كتبت: «الحياة ألوان ..... وانك تحاول كل مرة تكون جديد هو قرار مهم ، وضروري .. وبينبع من جوا قبل برا ... ممكن نحب وممكن مانحب ... المهم نضل عم نحاول ، ونجرب ، ونكتشف ... انا حبيت ، وبتمنى تكونوا حبيتوا».

فانز ومتابعو سلاف تفاعلوا مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات غازلوا فيها الفنانة السورية، مؤكدين أن اللون الجديد أضفى لوجهها اشراقة مضاعفة، كما أثنوا على اختيارها لهذا اللون الذي زادها جاذبية وأنوثة في رأيهم.

من ناحية أخرى، تشارك سلاف فواخرجي في المارثون الرمضاني الجاري بمسلسل «شارع شيكاغو» الذي تشارك في بطولته أمام نخبة من نجوم الدراما السورية منهم الفنان الكبير دريد لحام، وأمل عرفة، وعباس النوري، وشكران مرتجي، ونظلي الرواس، ومهيار خضور، ونادين سلامة، ونادين خوري، وهدى شعراوي، والعمل تأليف وإخراج محمد عبدالعزيز.