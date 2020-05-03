بشرى تفقد الوعي خلال التصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية بشرى لأزمة صحية في كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد «القمر آخر الدنيا»، حتى أنها سقطت أرضاً خلال تصوير أحد المشاهد.

بشرى اصيبت بهبوط حاد في ضغط الدم، وفي الوقت الذي نصحها الطبيب بعدم استكمال التصوير لعدم وصول الدم إلى المخ بشكل كافي، مما يمثل خطورة على حالتها الصحية، رفضت الفنانة المصرية مغادرة التصوير، وصممت على استئنافه، للحاق بموعد عرض حلقات العمل، وذلك أمام رفض الطبيب لموقف الفنانة.

يُذكر أن «القمر آخر الدنيا» يُعد أول بطولة مطلقة لبشرى في دراما رمضان، وتشارك الفنانة الشابة في بطولته أمام مؤمن نور، عمرو عابد، هشام إسماعيل، أميرة نايف، ثراء جبيل، ساندي التونسية، سميرة عبدالعزيز، وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمود الورداني، إخراج تامر حمزة.

رمضان 2018، شاركت بشرى في بطولة مسلسل «عوالم خفية» أمام النجم المصري عادل إمام، تأليف أمين جمال، محمد محرز ومحمود حمدان وإخراج رامي إمام، بينما كان فيلم «مش رايحين في داهية» آخر أعمالها السينمائية، وقد شاركت في بطولته أمام مي سليم، حسن حسني، ريم مصطفى، نبيل عيسى، عمر السعيد، سليمان عيد، وغيرهم، والفيلم من تأليف عمرو بدر وندى أكرم وأحمد مجدي وإخراج أحمد صالح.