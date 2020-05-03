وفاة شقيق الفنان تامر شلتوت في حادث سير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 3 مايو، شقيق الفنان والإعلامي تامر شلتوت الأصغر في حادث سير.

تامر شلتوت، أعلن الخبر عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، قائلًا: “انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير/ عمرو شلتوت أثر حادث سيارة.. و سيتم الدفن في مقابر العائلة في 6 أكتوبر بعد صلاة الظهر”.

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وأضاف: “اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، إن لله وإن إليه راجعون، برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء له”.

يذكر أن آخر مشاركات تامر شلتوت الفنية كان مسلسل “ختم النمر” مع أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، ومريهان حسين، ونسرين طافش، ومن إنتاج “سينرجي”، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

وقدم في العمل دور شقيق الفنان أحمد صلاح حسني، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.