إم بي سي تحسم الجدل حول مصير برنامج "رامز مجنون رسمي"

الأحد 3 مايو 2020

حسمت شبكة قنوات "إم بي سي" الجدل المثار حول وقف عرض برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، المذاع طوال شهر رمضان.

وذكر مازن حايك المتحدث باسم الشبكة في تصريحات تلفزيونية أنه ليس من المنطقي أن يتم إيقاف برنامج حصد أكثر من 200 مليون مشاهدة لأول حلقتين فقط ، ولا يوجد لدى الشبكة أي نية لوقف البرنامج أو تعديل بعض حلقاته .

Advertisements

وأضاف قائلا: "اطمئنوا، برنامج "رامز مجنون رسمي" وملسلسلات "مخرج 7" و"أم هارون" مستمرين، ونحن لا نعيش حالة الفزع والانكسار".

وكانت نقابة الإعلاميين منع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" عبر أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية