- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إم بي سي تحسم الجدل حول مصير برنامج "رامز مجنون رسمي" والان مع التفاصيل
الأحد 3 مايو 2020
حسمت شبكة قنوات "إم بي سي" الجدل المثار حول وقف عرض برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، المذاع طوال شهر رمضان.
وذكر مازن حايك المتحدث باسم الشبكة في تصريحات تلفزيونية أنه ليس من المنطقي أن يتم إيقاف برنامج حصد أكثر من 200 مليون مشاهدة لأول حلقتين فقط ، ولا يوجد لدى الشبكة أي نية لوقف البرنامج أو تعديل بعض حلقاته .
وأضاف قائلا: "اطمئنوا، برنامج "رامز مجنون رسمي" وملسلسلات "مخرج 7" و"أم هارون" مستمرين، ونحن لا نعيش حالة الفزع والانكسار".
وكانت نقابة الإعلاميين منع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" عبر أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية
كانت هذه تفاصيل خبر إم بي سي تحسم الجدل حول مصير برنامج "رامز مجنون رسمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.