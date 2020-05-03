عبدالمجيد عبدالله لمنتقدي أغنيته الجديدة: "اللي مو عاجبه لا يتابع"

أثار المطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله حالة من الجدل بين متابعيه على موقع "تويتر" بعد طرح أغنية جديدة، اعتبر البعض توقيتها لا يتناسب مع شهر رمضان الكريم.

ورد الفنان المعروف بين محبيه بـ"أمير الطرب"، في تغريدة عبر حسابه الشخصي: "لمن يعتبرون أن الأغاني حرام راعوا غيركم ممن يرون الأمر بمنظور مختلف، كفوا عن استمرار نظرتكم الدونية للفنانين".

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الجدل بين محبي عبدالمجيد ومنتقديه بدأ بعد إعلان المطرب قرب طرح أغنية جديدة بعنوان "سامح الله احتياجي" منذ يومين، ما فتح سجالا كبيرا بين المدافعين والمعارضين للخطوة.

وعلق المطرب السعودي على السجال الإلكتروني بمجموعة تغريدات، بعضها أثنى فيها على متابعيه والمدافعين عن الموقف، والأخرى اختص بها منتقديه.

واختتم بتغريدة: "ما هي غلطة ومش مجبور إنك تشوفها. وإذا عالنصف دقيقة فيديو مع محبيني نسمع شي ترى اللي مو عاجبه لا يدخل ولا يتابع".