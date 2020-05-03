بوراك أوزجيفيت يقاوم مشقة التصوير بالصوم.. وهذا ما فعله خلال رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواصل الفنان التركي بوراك أوزجيفيت تصوير مسلسله "قيامة عثمان"، بعدما توقف تصوير المسلسل لأكثر من أسبوعين بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتزام جميع فريق التصوير بالحجر الصحي المنزلي خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من حمل الفنان التركي للدروع وارتدائه لملابس ثقيلة أثناء تصوير بعض المشاهد وأجواء التمثيل الشاقة، إلا أن بوراك يصوم ويرفض الإفطار أبداً بحسب ما نقلته الصحف التركية.

ويبدو أن الفنان التركي يعيش رمضان بأجوائه الحقيقية، إذ ذكرت الصحف التركية أن بوراك ساعد في بداية شهر رمضان، عشرات العائلات المحتاجة وقدّم المال والمواد الغذائية لهم، وكان حريصاً على عدم إعلان الخبر أو وصوله الى الصحف، محذراً مَن حوله من نشره.

هذا وكان الفنان التركي قد نشر قبل أيامٍ صورةً لطلفه وهو يشاهد مسلسل "قيامة عثمان" ويشير إلى والده الذي تظهر صورته في التلفاز، معلقاً عليها بالقول: "روحي"، لتحظى بالكثير من الإعجابات، ولكن أبرز ما لفت انتباه الجمهور حينها هو وجود "كنبة" تحت التلفاز مباشرةً، وهو ما جعل الجمهور يتساءلون مستغربين من مكان تواجدها.

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وعلى صعيد آخر، كان بوراك قد عاد لاستكمال تصوير مسلسل “قيامة عثمان” منذ أسبوعين، وسيستمر بالتصوير خلال شهر رمضان دون توقف، وذلك في ظل النجاح الكبير الذي يحققه المسلسل مما يجعل صُنّاع العمل يرغبون في استكمال تصويره أياً كانت الظروف.

الجدير ذكره ان مسلسل "قيامة عثمان" من بطولة بوراك أوزجيفيت الذي تعاقد عليه لخمسة مواسم، ويجسد خلاله شخصية “السلطان عثمان”، مؤسس الدولة العثمانية.

ويأتي المسلسل استكمالاً لمسلسل "​قيامة أرطغرل​"، والد عثمان، الذي عُرض على قناة "تي آر تي" الحكومية، إذ يظهر في المسلسل أن أرطغرل مهد الطريق لولده لتأسيس آخر الإمبراطوريات الإسلامية.

وفي السياق ذاته كانت بعض البرامج قد كشفت عن أن بوراك سيتقاضى مبلغ 325 ألف ليرة تركية عن كلّ حلقة، أي ما يعادل 57 ألف دولار أمريكي، وبذلك يكون مدخوله الشهري من المسلسل مليوناً و300 ألف ليرة تركية شهرياً، أي ما يعادل 229 ألف دولار أمريكي.