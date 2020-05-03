انتحار كاتب سيناريو سلسلة أفلام الرعب "تشاكي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقدم كاتب سيناريو سلسلة أفلام الرعب Child's Play الشهيرة بشخصية الدّمية القاتلة "تشاكي" جون لافيا، على الانتحار في التاسع والعشرين من شهر أبريل الماضي، وفارق الحياة عن عمر ناهز الـ 63 عامًا.

وبحسب البيان الذي أصدرته عائلة لافيا، فإنه أقدم على الانتحار في منزله الواقع في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، كما عبّر زميل جون في كتابة السيناريو للفيلم دون مانسيني، عن حُزنه الشديد جراء تلقيه الخبر، وذلك بحسب ما نقلته مجلة Variety.

وقال دون مانسيني عن رحيل جون لافيا قائلًا: "لقد دمّرنا سماع خبر وفاة صديقنا جون لافيا، فكان جزءًا مهمًا من عائلة تشاكي منذ البداية، حيث شارك في كتابة نص Child's Play الأصلي مع المخرج توم هولاند ومعي، وجون أخرج Child's Play 2، الفيلم المفضل بين محبي تشاكي".

وأضاف مانسيني قائلًا: "كان جون فنانًا كريمًا للغاية. سمح لي أن أرافقه في كل اجتماع، وأن أكون كظله في موقع التصوير؛ وعلمني الكثير عن صناعة الأفلام خلال إنتاج هذا الفيلم، بشكلٍ أكبر بالمقارنة مع عدة فصول دراسية في مدرسة السينما".

وأنهى دون كلامه قائلًا: "كان جون أيضًا واحدًا من أكثر الأشخاص الفضوليين والمبدعين باستمرار التقيت بهم على الإطلاق، وهو شخص كان دائمًا يلتقط الصور ويدون الأفكار".

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ولد جون لافيا في عام 1957، ودرس صناعة الأفلام في جامعة كاليفورنيا "UCLA"، وحصلت على شهادة BFA في الصور المتحركة والتلفزيون.

كان أول فيلمٍ رئيسي له في عام 1988 وهو The Blue Iguana، كما كتب وأخرج فيلم الآكشن Dillan McDermott وأنتج الموسيقى التصويرية الخاصة به، حيث حصد نجاحًا باهرًا لدرجة أنّه تم اختياره رسميًا لعرض منتصف الليل في مهرجان كان السينمائي عام 1988.

ويُضاف إلى رصيد نجاحاته فيلم Man's Best Friend الذي أطلق في عام 1993، فقد حقق نجاحًا في شباك التذاكر بشكل مهول، وهو من أفلام الخيال العلمي، كتبه وأخرجه وحصل على المرتبة الثانية بين التصنيفات.

وإلى جانب الأفلام، أنتج لافيا وأخرج المسلسل التلفزيوني القصير "10.5"، كما أخرج مُسلسل Freddy’s Nightmares وتمثيلية The Rats.