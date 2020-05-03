أصلي أنفر تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل.. وهل قاومت مرض عسر القراءة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الحجر المنزلي، بات الكثير من الفنانين يلجأون إلى حساباتهم عبر إنستغرام واستخدام الخصائص الموجودة فيه للتواصل مع جمهورهم بين الفينة والأخرى، وذلك رغبةً منهم في البقاء على تواصل، أبرزهم النجمة التركية آصلي أنفر، التي طلبت من جمهورها أن يتوجهوا إليها بالأسئلة لتجيب عليها قائلةً: ""نحن جميعًا في المنزل، هيا اسأل".

وخلال إجاباتها كشفت النجمة التركية عن أنها تعاني من مرض عسر القراءة، قائلةً: "لدي صعوبة في القراءة، نعم. عندما كنت طفلةً، كنت أواجه مشكلة في ذلك، ولكن على مر السنين أدركت أن هذا ليس عيبًا".

وأضافت: "لديك صعوبة في القراءة، ولكن بمرور الوقت، يمكنك حلها باستخدام التكتيكات التي تناسبك. قرأت بالتأكيد السيناريوهات التي كان علي أن أؤديها وكنت أحفظها على الفور، فلقد وجدت طريقتي الخاصة لتجاوز ذلك الأمر".

كما كشفت النجمة عن أنها لم تقم بعملية تجميل واحدة، وذلك رداً على سؤال وردها من أحد متابعيها حول ما إذا كان جمالها طبيعياً، إذ قالت معلقةً على السؤال: "لقد كبرت أمام أعينكم"، في إشارة إلى أنه لم يتغير بها شيئاً منذ بدأت التمثيل وصورها تشهد على ذلك.

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أما فيما يخص أدوارها التي أدتها في الدراما التركية، فقد اعترفت أصلي بأن شخصية "ثريا" في مسلسل "عروس إسطنبول" كانت أكثر الشخصيات التي لعبتها وتأثرت فيها، بينما اختارت شخصية "أوزلام" في مسلسل المفقود كأكثر الشخصيات التي اشتاقت لها.

يُذكر أن أصلي أنفر عاشت مؤخراً علاقة فاشلة مع نجم كرة السلة التركي المعتزل كرم تونتشري، لم تستمر لأكثر من شهر بعدما اكتشفت أن الأخير يخونها مع إحدى عارضات الأزياء التركيات والمتحولة جنسيا بيرين جوناي، حيث قامت بيرين بنشر محادثة جمعتها بكرم.

وقررت الفنانة الانفصال عن كرم نهائياً، خصوصاً وأنها لم تستطع تحمل المزيد من الصدمات بعدما أشيع أيضاً أن بيرين لم تكن الوحيدة التي يراسلها نجم كرة السلة المعتزل، بل كان هناك غيرها الكثيرات؛ إذ قامت أكثر من واحدة بنشر محادثات تجمع بين كرم وبينهن.

وبالعودة إلى مرض أصلي وهو عسر القراءة، لا بد من القول إنه لا يرتبط بالذكاء الطبيعي، إذ يتميز بصعوبة في القراءة مهما بلغ ذكاء الشخص، ويتأثر مختلف الناس بدرجات متفاوتة، وقد تتضمن المشكلات صعوبات في تهجئة الكلمات، أو القراءة بسرعة، أو في كتابة الكلمات، أو في "القراءة الصامتة" في الرأس، أو لفظ الكلمات عند القراءة بصوت عال وفهم ما يقرأه المرء.