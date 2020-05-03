نادين نجيم تدخل أحمد السقا عالم "تيك توك".. فيديو طريف

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم ضيفة على برنامج "اغلب السقا" الذي يعرض على قناة "إم بي سي" وتقدمه رزان مغربي، وتقوم فكرته على خوض الضيف منافسات أمام أحمد السقا، وشارك في البرنامج منذ بدء عرضه في رمضان عدد كبير من نجوم الوطن العربي.

وبعد الحلقة، نشرت نادين نجيم مقطع فيديو طريفا جمعها بأحمد السقا عبر تطبيق "تيك توك" من كواليس البرنامج، وحظي الفيديو بإعجاب الجمهور بشكل كبير، فتغزلوا بخفة ظل الفنانة اللبنانية، فيما وجد البعض أن السقا ظهر بشكل لم يعتادوا عليه، في المقابل اعتبر آخرون أنه كان من الأفضل أن لا يسجل الفنان المصري هذا الفيديو لأنه لم يناسب شخصيته بأي شكل من الأشكال.

وعلى صعيد مختلف تغيب الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن الموسم الرمضاني الحالي بعد سنوات طويلة من التواجد، وذلك بسبب توقف تصوير مسلسلها 2020 الذي تشارك في بطولته إلى جانبها الفنان السوري قصي خولي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتأجيل عرض العمل إلى ما بعد الموسم الرمضاني الحالي.

وكانت نجيم قد شاركت في الموسم الماضي في مسلسل "خمسة ونص" إلى جانب قصي خولي ومعتصم النهار بدور الدكتورة "بيان"، فاعتبر من أكثر الأعمال جماهيرية في الموسم الماضي بالرغم من كمية الانتقادات الكبيرة التي طالته.

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ويعتبر هذا الموسم الأول الذي تغيب فيه نجيم عن الدراما منذ سنوات طويلة، إذ حرصت على التواجد في كل شهر رمضان وشاركت من النجوم بطولة أعمال ناجحة، من بينهم الفنان السوري تيم حسن والفنان عابد فهد، لتبدأ الموسم الماضية ثنائية جديدة مع الفنان قصي خولي.

ولم تكن نجيم الفنانة الوحيدة التي غابت هذا الموسم، حيث أعلن الفنان السوري تيم حسن عن تأجيل عرض مسلسله "الهيبة" بالجزء الرابع بعد الموسم الرمضاني ليغيب هو الآخر بعد سنوات من التواجد.

في المقابل لم تغب نجيم عن مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصت على التواجد خلال فترة الحظر كاملة لا سيما عبر تطبيق تيك توك الذي نشطت فيه مؤخرًا بشكل كبير.