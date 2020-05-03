حياة الفهد تخوض معركة "التريند" مع مخرج "أم هارون".. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة الكويتية حياة الفهد، إن أعمالها الفنية التي قدمتها كانت في صدارة نسب المشاهدة العالية وتصدرت بسببها قائمة "التريند"، موضحًة أن الأعمال الخليجية دائمًا في الصدارة، وذلك في معرض هجومها على مخرج مسلسلها "أم هارون" المصري محمد العدل، ردًا على حديثه له بشأن صعود "أم هارون" للتريند في 5 دول عربية حيث اتضح من خلال منشور له أن ينسب الفضل لنفسه في هذا الأمر.

وأكدت حياة الفهد في مداخلة إذاعية لها تداولتها حسابات فنية على "إنستغرام"، أن أعمالها كلها كانت "تريند" وتحدث عنها الجمهور، متابعًة أنها تتذكر أن مسلسلات مثل"الفرية" و"الداية" كانت من أكثر الأعمال حديثًا لدى الجمهور وأردفت: "كثير من أعمالي كانت تريند".

وبيّنت حياة الفهد أن هناك العديد من الأعمال الخليجية تحظى بنسبة مشاهدة عالية لافتًة إلى أن هذا لم يقف على أعمالها فقط بل إن هناك أعمالًا أخرى لغيرها من الخليجيين تصبح أعمالهم تريند بينهم الفنان السعودي ناصر القصبي، وأعمال فنية أخرى في الإمارات والكويت.

وبيّنت حياة الفهد، وهي توجه حديثها لمحمد العدل قائلًة: "إذا هو ما يتابع الأعمال الخليجية هذه مشكلته، نحن نتابع جميع الأعمال على مستوى العالم ونعرف ثقافتهم ونتثقف وياهم.. إنما هو حاطط نفسه ببرج عالي ما ينزل من هالبرج وطالع الخليج هذه مشكلته مو مشكلتنا"، واختتمت قائلًة: "طول عمرنا فرنجة".

وكان المخرج محمد العدل قد احتفل بتصدر المسلسل للتريند في العديد من الدول العربية، وكتب "العدل" في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" قائلًا: "أنا أخرجت السنة دي مسلسل كويتي أنا عارف طبعًا إن إحنا كمصريين عمومًا مش بنتابع أعمال خليجية أنا نفسي قبل ما أعمل المسلسل مكنتش اتفرجت علي أي مسلسل خليجي".

وأضاف مخرج مسلسل "أم هارون" قائلًا: "بس أحب أعرفكم إن أخوكم مسلسله trend رقم ١ في خمس دول عربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان ودي حاجة عمرها ما حصلت في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية تحيا مصر وفنانينها".

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من جهة أخرى أطلق الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، رسالة جديدة والتي تأتي تزامنًا مع الضجة التي أحدثها مسلسل "أم هارون"، حيث حاول استغلال بعض الرسائل التي يطلقها متابعين للمسلسل ويوجهون هجومًا لليهود قائلًا أن كل الردود الكارهة تؤكد أننا اليوم لسنا شعب مغلوب على أمره يستغيث بالآخرين.

وكتب أفخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: ""الخلاصة التي نخرج منها بعد كل الردود الكارهة لليهود أثناء بث مسلسل #أم_هارون هي أن اليوم لسنا شعب مغلوب على أمره يستغيث بالآخرين".

وأضاف قائلًا: "وإنما دولة عاقدة العزم على النضال من أجل سلامة وأمن مواطنيها، #إسرائيل هي الضامن الوحيد ألّا يستطيع مطلقي هذه الشعارات تحقيق أحلامهم القبيحة أبدًا".

ويسلط المسلسل الضوء على مأساة "أم فهد" التي تؤدي دورها الفنانة حياة الفهد، وهي امرأة منبوذة اجتماعيًا بسبب ديانتها اليهودية، والعمل من إنتاج MBC، وكتابة علي شمس ومحمد شمس، ومن إخراج محمد جمال العدل.

يُذكر أن مسلسل "أم هارون" بطولة: حياة الفهد، محمد العيدروسي، أحمد الجسمي، فخرية خميس، سعاد، عبدالمحسن النمر، فاطمة الصفي، فؤاد علي، محمد العلوي، روان مهدي، آلاء الهندي، نواف نجم، فرح الصراف، إلهام علي، آلاء شاكر، ماجد الجسمي، وأمل محمد.