فيديو| محمد رمضان يتخطئ الـ100 مليون مشاهدة بـ"رايحين نسهر وأنت جدع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي أغانيه "رايحين نسهر"، "أنت جدع" حاجز الـ100 مليون مشاهدة عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب". ونشر "رمضان" مقطع فيديو مجمع لهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"بم بم 90 مليون، أنت جدع 30 مليون". ومن ناحيه آخرى يعرض للفنان محمد رمضان حاليًا، مسلسل "البرنس"، ويشارك في العمل كل من نور أحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر ومحمد مهران ودنيا عبدالعزيز، وتأليف وإخراج محمد سامي.

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