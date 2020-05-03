في ذكرى العاشر من رمضان.. أفلام تحدثت عن حرب الاستنزف ونصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

سيظل انتصار العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر لعام 1973، ذكرى عزيزة يفتخر بها كل مصري، سواء من عاصروا حرب العزة والكرامة أو الأجيال التي جاءت بعدهم، فمن خلالها نجح الجيش المصري في استعادة أرضنا المسلوبة من العدو الإسرائيلي.

ورغم أهمية الحدث وما يمثله بالنسبة للشعب المصري، إلا أن السينما المصرية اقتربت منه على استحياء، وتحدثت في البداية عن سنوات ما قبل الانتصار بأفلام تحكي عن نكسة 5 يونيو 1967، والمعارك التي تمت في فترة حرب الاستنزاف، ثم عدد قليل يتحدث عن النصر، ويعد أحدثها فيلم "الممر" الذي عُرض قبل عام تقريبًا محققًا نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأعمال السينمائية التي تحدثت عن حرب أكتوبر والسنوات التي سبقتها..

الممر

يتناول الفيلم هزيمة 1967، وبداية حرب الاستنزاف التي سبقت انتصارات أكتوبر 1973. ويدور حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف من خلال شخصية "نور" أحد القادة البواسل.

"الممر" قصة وسيناريو وحوار شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أمير صلاح الدين، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد.

الرصاصة لا تزال في جيبي

وتدور أحداث الفيلم حول شاب حديث التخرج يعيش قصة حب مع ابنة عمه، يُستدعى للتجنيد، يعود في إجازته فيجد حبه الأول اُغتصب وفي طريقه إلى الضياع بسبب شخص انتهازي استغل غيابه، فيحاول استردادها، فيجدها فاقدة للثقة في كل المحيطين بها حتى حبيبها.

يبذل الشاب كل ما في وسعه ليعيد لها الأمان الضائع، وبعد الانتصار يجدها إنسانة أخرى عادت لها روحها المرحة، فيعدها بأنه سيظل محافظاً على مكان الرصاصة في جيبه لأن الحرب لم تنته بعد رغم الانتصار.

جاء إنتاجه بعد عام واحد فقط، وقام ببطولته الفنان محمود ياسين، صاحب النصيب الأكبر من الأفلام التي أُنتجت عن الحرب، وشاركه البطولة الفنانة نجوى إبراهيم، عبدالمنعم إبراهيم، يوسف شعبان.

أبناء الصمت

تم إنتاجه عام 1974، تقع أحداث الفيلم خلال الست سنوات التي سبقت حرب أكتوبر ''حرب الاستنزاف''، والعمليات القتالية التي كان يقوم بها الجيش لاستنزاف طاقة وقوة العدو.

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ويركز العمل على بطولة الجنود الذين دفعوا دماءهم ثمنا لتحرير أرضهم، كما يُظهر نماذج أخرى سلبية، منها رئيس تحرير إحدى الصحف والذي يعيش منفصلا عن مرارة هزيمة 67 ولا يفكر سوى في صالحه وعلاقاته الخاصة، وتتوالى الأحداث إلى أن تأتي لحظة العبور، ويتحقق النصر.

الفيلم بطولة محمود مرسي، نور الشريف، ميرفت أمين، محمد صبحي، مديحة كامل، أحمد زكي، السيد راضي، سيد زيان، وإخراج محمد راضي.

حتى أخر العمر

تم إنتاجه عام 1975، فيه يعمل البطل طيارًا ويقوم بدوره الفنان محمود عبدالعزيز، يتزوج من نجوى إبراهيم، يُصاب في الحرب يصبح قعيداً على كرسي متحرك، حتى يأتيه الأمل بالشفاء.

"حتى أخر العمر'' من تأليف يوسف السباعي، بطولة محمود عبدالعزيز، نجوى إبراهيم، حياة قنديل، عماد حمدي، مشيرة إسماعيل، عمر خورشيد، وإخراج أشرف فهمي.

العمر لحظة

تدور أحداث الفيلم حول الصحفية نعمت التي تهتم بكتابة تقارير إنسانية، ترصد بها مشاعر الجنود وذويهم، وتكتب عن معارك حرب الاستنزاف، وعن انتظارهم ليوم الخلاص، وتذهب إلى الجبهة لمقابلة عدد منهم، وتشارك في رفع روحهم المعنوية، بينما يغرق زوجها ''رئيس التحرير'' في علاقة عاطفية مع فنانة شابة، يهتم بتخصيص مساحات لها على صفحات جريدته، حتى وأن جاء ذلك على حساب قصص الجنود.

'العمر لحظة'' قصة يوسف السباعي، سيناريو وجيه نجيب، حوار عطية محمد، بطولة ماجدة، أحمد مظهر، نبيلة عبيد، ناهد شريف، أحمد زكي، إخراج محمد راضي.

أغنية على الممر

إنتاج 1972، أي قبل الانتصار لكنه واحد من أهم الأفلام التي تناولت حرب الاستنزاف، ويحكي كيف ظل جنود فصيلة مشاة، صامدين رافضين الاستسلام رغم نفاذ الماء والطعام وانقطاع الصلة بينهم وبين القيادة، وإغراءات العدو، الذي يعدهم بالحفاظ على حياتهم في حال استسلامهم.

وخلال أيام الحصار نشاهد كيف ينتابهم شعور بالاحباط تارة، وبالأمل تارة أخرى، ويتذكرون حياتهم خارج الجيش، وأحلامهم، ويظلون على هذه الحالة حتى يستشهد ثلاثة منهم، بعد تعرضهم لهجوم من قبل العدو الإسرائيلي.

''أغنية على الممر'' تأليف مصطفى محرم، بطولة محمود مرسي، محمود ياسين، أحمد مرعي، صلاح قابيل، مديحة كامل، صلاح السعدني، وإخراج علي عبدالخالق.

ومن الأفلام الأخرى التي تحدثت عن حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف: "الوفاء العظيم" بطولة محمود ياسين ونجلاء فتحي، "الطريق إلى إيلات" بطولة عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي، و"حكايات الغريب" بطولة محمود الجندي وشريف منير ومحمد منير.