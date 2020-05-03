الحلفاوي في ذكرى العاشر من رمضان: "حماة الوطن بين بطل خلف سلاحه وبطل حي عند ربه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على إحياء ذكرى احتفالية انتصار العاشر من رمضان، التي توافق اليوم الأحد.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "في ذكرى العاشر من رمضان.. قواتنا المسلحة وشرطتنا تواصل مهمتها المقدسة في تدمير الإرهاب المدعوم من قوى الشر بالسلاح والمال.. حماة الوطن ما بين بطل خلف سلاحه وبطل حي عند ربه مستبشرا كوعده سبحانه وتعالى"رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا".

يذكر أن، الفنان نبيل الحلفاوي، كان من المقرر ظهوره في دراما رمضان هذا العام بمسلسل" القاهرة كابول"، إلا أن العمل خرج من السباق في اللحظات الأخيرة، لوجود مشاهد تتطلب السفر إلى عدة دول، واستحال تنفيذ ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وإيقاف حركة الطيران.