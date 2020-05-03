تراند اليوم : فيديو| انهيار ممثلة شهيرة أثناء التصوير

سقطت الفنانة المصرية بشرى أثناء تصوير مسلسل "القمر آخر الدنيا"، حيث تبين أنها تعاني من عدم وصول الدم للمخ.

وعانت بشرى من انخفاض في ضغط الدم أدى لعدم وصوله إلى المخ وبدا عليها الارهاق الشديد لذا أمرها بالحصول على قسط من الراحة.

وقال الطبيب الذي سارع لإسعاف بشرى: "إزاي بتصوري وانتي تعبانة كده؟ الدم مش بيوصل للمخ".

وعندما أمرها الطبيب بالراحة، اعترضت من أجال استكمال التصوير، موضحة أنها من الممكن أن تقوم بتصوير مشاهدها وتستريح بعد عودتها الى منزلها، الأمر الذي قابله معالجها بالرفض التام.

ومسلسل "القمر آخر الدنيا" من تأليف محمود الورداني وسيناريو وحوار ثناء هاشم وإخراج تامر حمزة. وتدور أحداثه حول عائلة "دلال" التي تعود من الخارج مع زوجها "خالد" فتفاجأ باختفاء والدتها "كريمة"، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها "جلال" و"أحمد".



