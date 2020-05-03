تراند اليوم : 50 مليون في يومين.. حليمة بولند تكشف مفاجآت عن برنامج رامز جلال



كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مفاجآت عن برنامج المقالب"رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

وفي خضم حديثتها عن البرنامج وجهت له انتقادات حادة ووبخته بقسوة، في الوقت الذي كشفت فيه عن سبب نجاحه واستمرار متابعته كل تلك السنوات برغم الاعتراضات.

وقالت حليمة في تعليقها على برنامج "رامز مجنون رسمي" خلال برنامجها "هنا الكويت" : "موضوع نجاح رامز المستفز.. مثل ما شفتوا رامز شئنا أم أبينا يحقق نجومية ساحقة.. نتكلم عن نسبة مشاهدة خلال يومين 50 مليون مشاهد.. نتكلم عن إن هذا البرنامج يصير تريند على منصات التواصل الاجتماعي.. نتكلم على أنه صار حديث الصغار والكبار وجميع الناس.. هادا بحد ذاته نجاح ولكن خلينا نقول بقى بالمصري إيه الخلل".

وأضافت الإعلامية الكويتية :" الخلل فينا إحنا.. لأن برنامج رامز هيفضل الكدبة اللي كلنا عارفين حقيقتها، ولكن بنستنى نشوفها وبنبقى فرحانين واحنا بيتكدب علينا عن جد.. يعني ننتقده وكلنا نتابعه.. ننتقده واحنا سبب انتشاره".

وواجه برنامج رامز جلال انتقادات عدة بسبب تعذيبه الضيوف، وقررت نقابة الإعلاميين المصريين حظر ظهوره على القنوات المصرية، فيما ينظر القضاء في القضايا المرفوعة ضده.

A post shared by مزاجية (@mzajeah_kw) on May 2, 2020 at 3:47pm PDT