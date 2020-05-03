تراند اليوم : حادث أليم.. الموت يفجع فنانًا مصريًا

أعلن الإعلامي والممثل المصري، تامر شلتوت مصرع شقيقه عمرو شلتوت في حادث سير.

ونعى شلتوت شقيقه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير/ عمرو شلتوت إثر حادث سياره.. وسيتم الدفن في مقابر العائله في ٦ اكتوبر بعد صلاه الظهر.. اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ إنا لله وإن إليه راجعون. برجاء قراة الفاتحة والدعاء له".



ونعى الفنان هشام ماجد، شقيق الإعلامي الراحل، قائلاً: "لا إله إلا الله.. خبر صعب أوي.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصب والسلوان. الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء له".

ويقدم شلتوت برنامج "تقدر" على شاشة فضائية "النهار" يومي الأحد والأربعاء أسبوعيًا.