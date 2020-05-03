فيديو.. أغنية "مالناش إلا بعض" لـ أحمد سعد تتخطى الـ 300 ألف مشاهدة

حققت أغنية "مالناش إلا بعض" للفنان أحمد سعد، أكثر من 300 ألف مشاهدة، وذلك في يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تضمنت الأغنية أحداث المسلسل الرمضاني"البرنس"، من كلمات

وألحان:هيثم نبيل، توزيع: عادل حقي.

مسلسل البرنس: من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد

حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.