آمال ماهر تتخطى المليون مشاهدة بأغنية "اللي قادرة" على يوتيوب

تخطت أغنية "اللي قادرة" للفنانة آمال ماهر حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد 5 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:نادر عبد الله،ألحان وتوزيع:خالد عز، وتتضمن الأغنية أحداث مسلسل "ليه لأ" المقرر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم. عز، وتتضمن الأغنية أحداث مسلسل "ليه لأ" المقرر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم. المسلسل من بطولة"شيرين، هالة صدقي،ميرنا خيل، هانيعادل، عمر السعيد، محسن محيي الدين، من تاليف مريم نعوم، إخراج:مريم أبو عوف، وتدور فكرته في إطار إجتماعي حول الفرق الفكري بين جيل الآباء والأبناء، والقضايا المجتمعية التي تشكل خلافاً بينهما. Advertisements

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