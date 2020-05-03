بعد التأجيل.. الليلة حفل غنائي لفريق وسط البلد "أون لاين"

يستعد الفريق الغنائي الشهير "وسط البلد"، لحفله الغنائي "أون لاين"، وذلك بعد تأجيله لأيام جراء حادث بئر العبد الإرهابي.

ومن المقرر ان يقام الحفل ليلة اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً، على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

شارك "وسط البلد" مؤخراً في احتفالات شم النسيم، الذي اذيع مباشرة ً على قناتي "الحياة، CBC" بمشاركة فريق مسار إجباري، ونجوم الفن "هشام عباس، حميد الشاعري، محمد محيي".