لعبة النسيان لدينا الشربيني يتصدر ترند تويتر بعد الحلقة 9

تصدر لعبة النسيان بطولة دينا الشربينى موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب عرض الحلقة التاسعة والتى شهدت الكثير من الأحداث وخاصه مواجهه رقية (دينا الشربيني) والد زوجها يحيى (محمود قابيل) للمرة الأولى بعد مقتل ابنه أمجد (أحمد صفوت) بسبب خيانتها له بعد معرفتها انه أكد لأبنها أن أمه لم تعد تتذكره.
مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.
ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8
داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.
وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد
يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حاليا من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".
مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر
قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا
قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً
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