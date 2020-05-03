في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. نوال الزغبي توجه تحية إلى هؤلاء

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ تحية في ​اليوم العالمي لحرية الصحافة​، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"باليوم العالمي لحرية الصحافة، تحية لكل صحفي عم بواجه المرض والحرب بالخطوط الامامية، لينقل الصورة والمعلومة بكل ضمير.. تحية لكل صحفي دفع دم وترهيب ليدافع عن الحقيقة.. تحية لشهداء الكلمة الحرة اللي قدموا حياتن ليبقى بلدنا منارة للحريات.. تحية لكل أصدقائي بمهنة المتاعب".

ومن ناحية أخرىـ كانت حثّت الزغبي المتابعين على التحلي بالوعي والمسؤولية، تجاه الوضع الصحي الخطير الذي نعيشه حالياً، نتيجة تفشي فيروس كورونا، وعدم الإستهتار بالإجراءات الإحترازية، والتعلم من تجارب التاريخ".

وكتبت نوال: "خلونا نتعلم من التاريخ... بال1918 العالم قطع بأسوأ من مرض الكورونا. الانفلونزا تفشى بين الناس على 3 مراحل. لما قطعت المرحلة الاولى على خير وافتكر الكل انوا انتهىت الازمة، رجع المرض اقوى وقتل اكتر من 10 مليون شخص. لازم نتعلّم من ماضينا حتى هالمرة نحنا اللي نغلبو".

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