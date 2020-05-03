إنتحار الكاتب الأميركي جون لافيا صاحب شخصية "تشاكي"

ميرنا وليد - بيروت - انتحر الكاتب الأميركي ​جون لافيا​ مؤلف شخصية الدمية "تشاكي" في أفلام الرعب، عن عمر 63 عاماً في منزله بمدينة لوس أنجليس الأميركية.

قال المؤلف دون مانشيني، في بيان قدمه عن عائلة "لافيا": "لقد شعرنا بالصدمة عندما سمعنا بوفاة صديقنا جون لافيا. لقد كان جزءًا حاسمًا من عائلة "تشاكي" منذ البداية. علمني المزيد عن صناعة الأفلام خلال إنتاج هذا الفيلم من عدة فصول دراسية في مدرسة السينما. كان جون أيضًا من أكثر الأشخاص الذين قابلتهم إبداعًا على الإطلاق، وهو شخص كان دائمًا يلتقط الصور ويدوّن الأفكار".

وولد لافيا عام 1957 وحصل على درجة البكالوريوس في الأفلام والتلفزيون من جامعة كاليفورنيا، قبل الانتقال إلى كتابة السيناريو.

وتعاون لافيا مع توم هولاند ودون مانشيني في سيناريو فيلم الرعب Child’s Play "لعبة طفل"، ويُنسب إليه الفضل في صياغة اسم Chucky الذي عرف بالجملة الشهيرة في الفيلم "مرحبًا، أنا Chucky ، هل تريد اللعب؟" وهو الفيلم الذي احتل قمة شباك التذاكر، كما حصد جائزة Saturn Award لأفضل فيلم رعب، بحسب مجلة "فارايتي" الأميركية.