طارق العلي يطمئن الجمهور بعد تعرضه لوعكة صحية

ميرنا وليد - بيروت - طمأن الممثل الكويتي ​طارق العلي​ الجمهور على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى منذ عدة أيام، إذ كتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"كل الشكر والتقدير والاحترام لكل من سأل عني ودعا لي عن ظهر غيب والله يجزيكم خيرا ويعافيكم بأبدانكم وأسركم الكريمة وأموالكم ويبعد عنكم البلاء.. وأبشركم إني طيب ولله الحمد والشكر وبأحسن حال وبيض الله وجيهكم جميعا يا عزوتي وسندي بعد الله سبحانه".

وتابع: "شكرا مستشفى السيف.. وشكرا لاستشاري العظام الدكتور يوسف خليلات.. وجميع الطاقم الطبي والتمريضي والاستقبال وإدارة المستشفى إللي ما قصروا على خدمتهم الطيبة لمراجعينهم عامة حتى أخواني إللي يوقفون سيارتك وإللي يفتح لك باب مدخل المستشفى اشكرهم على ابتسامتهم الجميلة شكرا للجميع".

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