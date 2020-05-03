لجين عمران تبدي إعجابها الشديد بمسلسل محمد رمضان "البرنس"

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الإعلامية السعودية ​لجين عمران​ إعجابها الشديد بمسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري ​محمد رمضان​ ويعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي.

ونشرت عمران عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها برمضان بديا فيها وهما يرفعان أصبعيهما، في إشارة إلى لقب الـnumber one المشهور به رمضان، وعلّقت بالقول:"مسلسل البرنس دراما اجتماعية موجعة جدًا توضح كيف أن الفلوس تغير النفوس".

وأضافت: "ممكن تحول البني آدم إلى حيوان مفترس عديم الضمير مسلوب الرحمة، في أمور كثير نشوفها في المسلسلات نستغربها.. لكن صدقوني الواقع لسة فيه للأسف أسوأ من المسلسلات والأفلام".

ووجهت رسالة لأبطال المسلسل، قائلة: "الكل أبدع في دوره وتحية لجميع الأبطال".

يشار إلى أنه يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم بينهم نور اللبنانية، أحمد زاهر، إدوارد، روجينا وغيرهم.

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