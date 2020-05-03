دوا ليبا تعلّق على حمل جيجي حديد بطفلها الأول-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - علّقت المغنية العالمية ​دوا ليبا​ صديقة عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية ​جيجي حديد​ وحبيبة شقيقها عارض الأزياء ​محمد حديد​ على حمل جيجي بطفلها الأول من حبيبها المغني البريطاني من أصل باكستاني ​زين مالك​، قائلةً:"أنه خبر مثير للغاية .. ونحن نشعر بحماس شديد".

وخلال مقابلة مع إذاعة ” The Edge NZ"، وعن سؤالها عما إذا كانت على علم بخبر حمل جيجي حديد قبل أن ينشر لأول مرة بوسائل الاعلام عن طريق موقع TMZ، أكدت دوا ليبا أنها بالفعل كانت تعلم بالخبر قبل نشره بوسائل الاعلام لكن بفترة ليست بطويلة.

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