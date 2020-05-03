حليمة بولند تكشف سبب نجاح برنامج رامز جلال "المستفز"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ سبب نجاح برنامج المقالب " ​رامز مجنون رسمي​ " الذي يقدمه الممثل المصري ​رامز جلال​ خلال الموسم الرمضاني الحالي.

وقالت بولند :"نجاح رامز مستفز.. شئنا أم أبينا هو يحقق نجومية ساحقة.. نتكلم عن نسبة مشاهدة خلال يومين 50 مليونًا.. نتكلم عن أن هذا العمل أصبح تريند بشكل يومي على منصات التواصل الاجتماعي.. نتكلم عن أنه صار حديث الصغار قبل الكبار.. هذا بحد ذاته نجاح".

وأضافت: "ولكن إذا تحدثنا بالمصري عن الخلل.. فإن الخلل بنا نحن، لأن برنامج رامز دائما سيظل الكذبة التي كلنا نعرف حقيقتها، ومع ذلك ننتظر أن نشاهدها ونكون سعداء وهو يكذب علينا".

واختتمت حديثها في برنامجها على التلفزيون الكويتي، قائلة: "هذا هو التفسير الحقيقي لنجاح رامز المستفز.. يعني جميعنا ننتقده ونتابعه،وهذا سبب انتشاره ونجاحه المستفز لدى الكثيرين".

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