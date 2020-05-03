الخلاف يتجدد بين باسم ياخور وأيمن رضا..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تجدد الخلاف بين الممثلين السوريين ​أيمن رضا​ و​باسم ياخور​، وذلك على خلفية الكلام الذي صرّح به ياخور خلال لقاء له عبر البث المباشر على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مع الإعلامي أحمد الدرع، مشيراً إلى إنه كان السبب في تقديم أيمن رضا لبرنامج "صفار كتار" وتقاضى رضا عنه رقماً يوازي ما يتقاضاه كأجر عن مشاركته في ثلاثة أعمال درامية، كما تحدث أنه ساهم بمساعدة أبناء رضا في العمل والتمثيل ضمن مسلسل "ببساطة".

هذا الكلام إستدعى ردّ من رضا، الذي كتب عبر صفحته الخاصة قائلاً:"نصحوني الشباب مارد وكتير من الزملاء الفنانين والأصدقاء حكوا معي وبيعرفوا الحقيقة، لأنو إذا رديت مو لصالح حدا، بس بأكد انو ما حدا إلو فضل على وبعمري ماحدا عزمني إلا بدو مني شي، وبعمرو ماحدا شغّلني، بالعكس كتير بيستبعدوني لما بينطرح اسمي".

أضاف:"وانا مابدي خلي موضوعنا التافه يشغلنا عن هموم الناس يللي هي اهم بكتير من هالسخافات، وانا بدفع ثمن صراحتي وبارادتي ومالي علاقه ببرستيجن المزيف".

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