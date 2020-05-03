هبة طوجي تثير الجدل بهذه الصورة

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة اللبنانية ​هبة طوجي​ الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار صورة لها ظهرت فيها وحروق في وجهها، ليتبيّن أن الصورة من مسلسل "هوس"، الذي تجسد فيه شخصية "لانا"، التي تعاني من مشاكل نفسية حادة، بسبب تشوّه وجهها إثر حريق منزلي.

ويشارك طوجي في بطولة المسلسل، ​عابد فهد​، كارمن لبس، يوسف حداد، غريس قبيلي، أسامة المصري، وليلى قمري، كتابة وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي.

يُذكر أن طوجي أخرجت كليب "لحظة يا ريت"، الذي هو عبارة عن لقطات صُوّرت من أجواء المسلسل، مزجت بين ذاكرتها للشخصيات التي لعبت دورها، ولقطات من المسلسل.

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