ممثل مصري شهير يكشف عن عذابه خلال أزمته الصحية.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​محمد التاجي​ عن العذاب الذي عاشه، بعد إصابته بوعكة صحية، إستلزمت دخوله المستشفى، لإجراء جراحة عاجلة في وجهه.

ونشر التاجي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له وهو على السرير في المستشفى، ظهر فيها وعلى وجهه آثار الإصابة، إذ كان وجهه ملفوفاً بالضمادات، وعلّق: "8 ساعات نايم على ضهري ومتربط التربيطة المنيلة دي في مستشفى عين شمس التخصصي بس الحمد لله خلص العذاب".

كما طمأن التجاي متابعيه على وضعه الصحي، عبر مقطع فيديو قال فيه: "كل العذاب اللي أنا شفته دا عشان عندي جيوب أنفية لأنها تصيبني بصداع، لكن ما حدث لي أظهر لي معادن الناس، حيث فوجئت بكم هائل من مشاعر الحب ومكنتش عارف إن ليا مكانة عندكم حلوة قوي، ومكانة كبيرة قوي عند النقابة لأن كلهم كلموني أشرف زكي وإيهاب فهمي وعزوز عادل ومنير مكرم، وقلتلهم ناقص تيجوا تعملوا اجتماع النقابة عندي".

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