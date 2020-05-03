بن أفليك يحتفل بعيد ميلاد حبيبته آنا دي أرماس بطريقة رومانسية.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل النجم ​بن أفليك​، بعيد ميلاد حبيبته الممثلة الكوبية آنا دي أرماس الـ32، بطريقة رومانسية، في منزل معزول بمنطقة صحراوية.

ونشرت آنا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعين صوراً لها من الإحتفال مع أفليك، وأيضاً لقالب الحلوى والمنزل المزيّن بالبالونات الملوّنة.

وعلّقت آنا على الصور، قائلة: "شكرا لكم جميعا على تمنياتكم في عيد ميلادي وحبكم! ابتهاج لسنة رائعة أخرى".

يُذكر أن علاقة أفليك بآنا ظهرت للعلن، بعد أن شوهدا معاً، خلال تواجدهما في مطار كوستاريكا الدولي، بعد قضائهما عطلة سوياً في كوبا.

كما إلتُقطت صوراً لأفليك مع آنا، أثناء وجودهما في أحد المطاعم الشهيرة في كوبا.

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