خاص الفن- هكذا حجز باسم مغنية مكانته في "النهاية" وهذه المسلسلات يتابعها في رمضان

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ عن فرحه بإعادة عرض مسلسل "سرّ" من بطولته الى جانب الممثل السوري ​بسام كوسا​ والممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​، ضمن السباق ال​رمضان​ي الحالي على الـLBCI، واعتبر في حديث خاص لموقع "الفن"، أن الجمهور اللّبناني لم يتابع المسلسل بنسبة 50 في المئة خصوصاً أن العمل عُرض سابقاً على محطة فضائية عربية. وعلى الرغم من أن توقيت عرضه باكرا عند ال 6:45 بعد الظهر إلا أنه يُعرض أيضاً عند منتصف الليل ويحظى بنسبة مشاهدة عالية ودخل التريند على مواقع التواصل الإجتماعي.

أما من ناحية تقليص دوره في المسلسل المصري "​النهاية​" من إخراج ​ياسر سامي​ وكتابة ​سمير عاطف​ أشار الى أن شخصيته تحوّلت من دور أساسي الى ضيف شرف بسبب الأوضاع الراهنة وتفشي ​فيروس كورونا​ ما أدّى الى إقفال المطارات وتعذّر سفره الى مصر لاستكمال نحو 70 في المئة من مشاهده. وأكّد مغنية أنه صوّر عدد من مشاهده المهمة بنفسه. وعلى الرغم من ذلك عبّر عن سعادته بهذه التجربة معتبراً أنها فريدة من نوعها وجديدة خصوصا أن المسلسل لا يشبه أي عمل عرض في لبنان والعالم العربي.

واعتبر أن مسلسل "النهاية" يحقق نجاحاً كبيراً ويعرض على شاشة مصرية الـ ON الفضائية. وأضاف باسم مغنية الى أنه يحاول متابعة المسلسلات على قدر ما يتسنى له الوقت، وكشف لموقع "الفن" عن أنه يتابع مسلسل "بالقلب" الذي اعتبره عمل يدخل الى القلب ، "​أولاد آدم​" الذي اعتبره متكاملاً من ناحية الصوت والصورة والأداء والسيناريو والإخراج والإنتاج، بالإضافة الى مسلسل "​الساحر​" الذي بدأ يجذبه بعد عرض عدة حلقات منه معتبراً أن الممثل السوري عابد فهد مميز باختياراته.

عربياً يتابع "​الإختيار​" وأشاد بإخراجه تحت إدارة المخرج ​بيتر ميمي​ وأداء ​أمير كرارة​، مسلسل "​الفتوة​" ومسلسل "النهاية" بالإضافة الى مسلسل "​سكر زيادة​"، الذي سيحل ضيف شرف في الحلقة الأخيرة منه.