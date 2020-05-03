صور ثنائيات مشاهير سوريا الأكثر رومانسية

عاش مشاهير الدراما السورية قصص حب منها ما كان مخفياً على الإعلام وأخرى أُعلنت منذ اللحظة الأولى.

وها هي أشهر الثنائيات الرومانسية نعرضها لكم في صور :

أشهر الثنائيات الرومانسية في سوريا النجم باسم ياخور وزوجته الجميلة رنا الحريري التي عّرفت بجمالها الأوروبي وغالباً ما ينشر ياخور صوره الرومانسية مع زوجته التي يراها سيدة النساء وحبه الأبدي.

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أما النجمة ديما بياعة فهي الأكثر رومانسية وزوجها أحمد الحلو الذي يظهر برفقتها في لقطات وهو يقبلها ويعانقها.

كذلك حال الثنائي السوري الشهير عابد فهد وزوجته زينة اليازجي التي تبدو برفقته في غاية الرومانسية.

تابعوا صور أشهر ثنائيات الوسط الفني السوري.

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