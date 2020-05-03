شاهد.. روجينا تهدد رجل الأعمال نجيب ساويرس بعد سخريته منها وهذا تعليقها بعد تشبيهها بكورونا !

كتب امير فتحي في الأحد 3 مايو 2020 03:58 مساءً - الأمر بدأ بنشر رجل الأعمال المصري” نجيب ساويرس” تغريدة قصيرة عبر حسابه الرسمى بموقع “تويتر” رد فيها علي أحد تعليقات روّاد الموقع ” بشأن الموسم الرمضانى الحالي 2020 حيث قال الأخير: “يعني معظم مسلسلات رمضان بتركز علي ان الرجاله خاينين بس مش بياخدوا الجانب الاخر انهم بيخونوا مع ستات برضه يعني هنا كمان خاينين يعني ليه بقي دائما جايين علي الرجاله”

ليأتيه الرد من ساويرس، قائلًا: “ليه .. ما عندك روجينا فى مسلسل البرنس شغالة على إتنيين إخوات ؟ فتحى و ياسر”.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/NaguibSawiris/status/1256162209123753985?ref_src=twsrc%5Etfw

فتدخلت روجينا علي الفور وردّت علي تعليق ساويرس قائلة: “بلاش فدوى يا بشمهندس دي وليه شرانية”؛

ليجيبها ساويرس مشيداً بدور الشر الذي قدمته في المسلسل، قائلًا: “بجد مسلسل هايل و انتى عامله دور جامد .. معظم الممثلين بيهربوا من ادوار الشر”



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وفي سياق مُتصل، عبّر أحد روّاد السوشيال ميديا عن إعجابه الشديد بأداء روجينا في مسلسل البرنس بتعليق مميز وساخر، حيث وصفها بأنها “كورونا الشاشة” نظراً لأن شخصية “فدوى” التي تؤديها هي شخصية شريرة للغاية لسيدة تتاجر في المخدرات

وشاركت روجينا هذا التعليق الذي شبهها “بكورونا الشاشة” عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “كورونا الشاشة هي فدوى مرعبة اوي كدا دانا بيصتدعفوني، أنت غلطت غلطة عمرك بصوت (فدوى)”.

يُذكر أن تدور أحداث المسلسل في إطار درامى إجتماعي حول عائلة “البرنس”، والأخوه الذين يسعون طوال أحداث المسلسل للتخلص من أخيهم ” رضوان البرنس” الذي يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده، حيث يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات العائلية بسبب سوء توزيع التركة والميراث بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.

