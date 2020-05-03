مذيع قناة الجزيرة يثير الجدل بعد إساءته للسلطان قابوس

كتب امير فتحي في الأحد 3 مايو 2020 03:58 مساءً - نشر الإعلامي السوري ” فيصل القاسم ” والمذيع بقناة الجزيرة القطرية تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” تضمنت صورة للسلطان قابوس برفقة رئيس الوزراء الاسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” .

وكتب في تعليقه عليها : ” كتب فائز عمار .. كيف تردون عليه ؟ .. من حق الإخوة الفلسطينيين أن يهاجموا الدول العربية التي تطبع أو تدافع عن إسرائيل ” .

وتابع : ” لكن ألا تعيش السلطة الفلسطينية التي تمثلهم في الحضن الاسرائيلي وتعتاش على الفتات الصهيوني .. ألا تتحالف حركات المقاومة الفلسطينية مع إيران التي تحتل أربع عواصم عربية ” .

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وأثارت هذه التغريدة استياء وغضب النشطاء العمانيون الذين اعتبروا وضع صورة السلطان قابوس مع نتنياهو في غير محله وإساءة غير مقبولة .

وتصدر هاشتاج ” مذيع الجزيرة يسيء لقابوس ” موقع تويتر وتعالت الدعوات التي تطالب السلطات القطرية باتخاذ موقف منهم أو بإغلاق مكتب القناة في السلطنة .

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