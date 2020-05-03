- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأحد 3 مايو 2020 03:58 مساءً - نشر الإعلامي السوري ” فيصل القاسم ” والمذيع بقناة الجزيرة القطرية تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” تضمنت صورة للسلطان قابوس برفقة رئيس الوزراء الاسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” .
وكتب في تعليقه عليها : ” كتب فائز عمار .. كيف تردون عليه ؟ .. من حق الإخوة الفلسطينيين أن يهاجموا الدول العربية التي تطبع أو تدافع عن إسرائيل ” .
وتابع : ” لكن ألا تعيش السلطة الفلسطينية التي تمثلهم في الحضن الاسرائيلي وتعتاش على الفتات الصهيوني .. ألا تتحالف حركات المقاومة الفلسطينية مع إيران التي تحتل أربع عواصم عربية ” .
وأثارت هذه التغريدة استياء وغضب النشطاء العمانيون الذين اعتبروا وضع صورة السلطان قابوس مع نتنياهو في غير محله وإساءة غير مقبولة .
وتصدر هاشتاج ” مذيع الجزيرة يسيء لقابوس ” موقع تويتر وتعالت الدعوات التي تطالب السلطات القطرية باتخاذ موقف منهم أو بإغلاق مكتب القناة في السلطنة .
كانت هذه تفاصيل خبر مذيع قناة الجزيرة يثير الجدل بعد إساءته للسلطان قابوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.