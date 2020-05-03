كتب امير فتحي في الأحد 3 مايو 2020 03:58 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مساء يوم الخميس الماضي مقطع فيديو مصور لوزير الصحة السوداني ” أكرم علي ” يتحدث فيه عن أزمة فيروس كورونا المستجد ويحذر المواطنين من تزايد أعداد المصابين .
فقال أكرم علي : ” في هذا الوباء صحتك في يدك والمرض هذا لا علاج له سوى البنادول .. ولو اختنق المريض سيعطى أكسجين ولو ضاقت عليه فسيموت باختصار ” .
وأثارت تصريحات وزير الصحة السوداني الجدل بين متابعي مواقع التواصل الإجتماعي فالبعض أشاد بما قاله وبصراحته .. والبعض الآخر أبدى استغرابه من أسلوبه الحاد في تحير المواطنين .
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات لوزير الصحة السوداني عن فيروس كورونا تثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي : ” لو أصابك سنعطيك بنادول ولو ضاقت عليك ستموت “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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