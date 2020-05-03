شاهد.. رامي مخلوف يحذر بشار الاسد من “عقاب الهي حتمي”

كتب امير فتحي في الأحد 3 مايو 2020 03:58 مساءً - أطل رامي مخلوف، رجل الاعمال وابن خال الرئيس السوري بشار الاسد، في فيديو جديد نشره عبر احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مستنجدا ببشار الاسد من الظلم الذي يلحق به وبموظفينه.

وكشف رامي مخلوف عن قيام أجهزة الأمن التابعة لنظام أسد باعتقال موظفي شركاته، مستهجناً كيف يمكن ان تصل الحال إلى مرحلة اعتقال موظفي شركاته التي تعتبر أكبر دافعي الضرائب والسيولة للنظام.

كما كشف رامي مخلوف عن مطالبته بالتنازل عن املاكه وشركاته واصفا ما يحدث له بأنه امتحان قائلا “هذا امتحان كبير من الهى وربي ومولاي وسيدي وانا قبلت هذا الامتحان وفي ايام صعبة”.

وتوجه رامي مخلوف الى بشار الاسد قائلا: “انا اناشد سيادة الرئيس الاجهزة الامنية بلشت تتعدى على حريات الناس هدول ناسك وموالين وكانوا معك وما زالوا معك ما بجوز تخلي الاخرين يتعدوا عليهم”.

وتابع رامي مخلوف: “الوضع خطر وصعب والله اذا استمر ينا بهذا الحال سيكون هناك عقاب الهي حتمي “.