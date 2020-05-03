نانسي عجرم تخطف الانظار بصورة عفوية مع طفلتها “ليا”

كتب امير فتحي في الأحد 3 مايو 2020 03:58 مساءً - خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الانظار بإطلالة عفوية جمعتها بابنتها الصغيرة ليا وذلك عبر حسابها على انسغرام. وبدت نانسي عجرم وابنتها بغاية الجمال وقد اشعلت الصورة مواقع التواصل الاجتماعي ونالت العديد من علامات الاعجاب والتعليقات الايجابية. يذكر ان لنانسى عجرم 3 بنات من زوجها طبيب الأسنان، فادى الهاشم، وهن ميلا وإيلا وليا وكانت قد سرت شائعات مؤخرا عن حملها بطفل رابع غير انها نفت ذلك خلال اطلالتها ببرنامج “سهرانين”.

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