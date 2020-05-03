مخرج يهاجم سوناكشي سينها بسبب كسر الحجر الصحي.. والفنانة ترد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

مع إجراءات الحجر الصحي المفروضة على أكبر دولة في العالم بسبب كورونا، يعاني الشعب الهندي بجميع قطاعاته، وفي القلب منه نجوم بوليوود من العزلة الذاتية بسبب انتشار وباء الفيروس التاجي القاتل.

لذلك صُدمت الممثلة سوناكشي سينها عندما انتقدها المخرج فيفيك أغنيوتري بسبب قيامها بالتصوير في هذه الأوقات، حيث شارك تقريرًا إخباريًا يحمل صورة خروجها من استوديو في مومباي. وغرد مستنكراً “من يصور في مثل هذه الأوقات؟”.

على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ردت سوناكشي لتوضيح أن الصورة التقطت العام الماضي، عندما كانت تصور في برنامج دردشة فرح خان، Backbenchers. كما أخبرت فيفيك في تغريدتها أنه من بداخل المطبخ الفن ، ويجب أن يكون مُلم أكقر من ذلك بالأحداث، أفضل من توجيه مثل هذه الادعاءات ضدها.

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كتبن سينها “كونك مخرج وعضوًا في العديد من النقابات والهيئات السينمائية ، يتوقع المرء أن تكون على علم أفضل بأنه لا أحد على الإطلاق يقوم بالتصوير نظرًا لإغلاق الاستوديوهات وإغلاقها على المستوى الوطني!.

ولفتت الفنانة “أعتقد أن الصورة تحتوى على مظاهر قديمة، وهذا يعني بوضوح إنها صورة قديمة ، من 5 نوفمبر 2019 على وجه الدقة! آآآه ... تلك كانت الأيام! “.

كما قامت سوناكشي بوضع “علامة” على إدارة شرطة مومباي ورئيس وزراء ولاية ماهاراشترا على تويتر ثاكيري وسألت كيف يمكنها منع الناس من نشر الشائعات التي لا أساس لها. وكتبت: “عفواً، ما هو الإجراء الذي يمنع الناس من نشر الشائعات والأخبار المزيفة في وقت كهذا؟

رد فيفيك على تغريدة سوناكشي وقال إنه لا يوجه اتهامات ضدها بل يدين صحف التابلويد.